В ДТП на КАД из-за слетевшей с пикапа крышки погибли два человека

Вчера, 25 августа, в аварии на КАД в районе дамбы погибли два пожилых петербуржца — пассажиры BMW.

Согласно данным регионального УГИБДД ГУ МВД, около восьми вечера 25 августа на пятом километре внешнего кольца КАД произошла авария. С ехавшего по дороге пикапа марки Mitsubishi L200 сорвалась крышка кузова. Позади него ехал BMW, который, при попытке увернуться, врезался в грузовик.

Один из пассажиров иномарки — 90-летний петербуржец, скончался на месте. В результате ДТП также пострадала 49-летняя женщина-водитель и 9-летняя девочка.

Позже стало известно, что врачам не удалось спасти жизнь 88-летней пассажирке BMW — женщина скончалась в больнице.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на внешней стороне КАД Петербурга слетевший кунг смял BMW. Как сообщили очевидцы в соцсети, скорая была на месте примерно спустя 5 минут. Также прибыли сотрудники МЧС.