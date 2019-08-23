На внешней стороне КАД Петербурга слетевший кунг смял BMW

На внешней стороне кольцевой автодороги в Северной столице случилось серьезное ДТП. Все произошло сегодня, 23 августа, около 8 часов вечера.

На дамбе в сторону Кронштадта с ехавшего пикапа слетела крышка кузова и врезалась в BMW. В результате чего иномарка сильно пострадала.

«Спасатели примчались на мотоцикле», — пишет автор записи в социальной сети.

Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте», скорая была на месте примерно спустя 5 минут. Также прибыли сотрудники МЧС.

Пользователи рассказали, что хозяина кунга всего трясет, он отошел от места аварии.

Детали случившегося уточняются. Информация о пострадавших не сообщается.

Ранее в GazetaSPb сообщали о больших пробках на выездах из Петербурга. Они вызваны предстоящими выходными.