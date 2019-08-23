Выходные и близкая осень вызвали пробки на выездах из Петербурга

Петербуржцы в последние разы вырываются на природу и забирают детей с дач.

Выходные приближаются и жители Санкт-Петербурга потянулись на дачи, природу и в Финляндию. Вечером в пятницу на выездах из Северной столицы формируются пробки.

Несмотря на успокаивающие 3 балла пробок “Яндекс.Карт”, ситуацию на севере Санкт-Петербурга можно назвать особенно тяжелой на вечер 23 августа. Карты «покраснели»: на КАД Петербурга формируются заторы и дорожные работы на Энгельса точно не улучают ситуацию.

Стоит учитывать, что пора отпусков заканчивается, а через неделю в Санкт-Петербурга начинается учебный год. Сейчас родители, вероятно, поехали забирать детей с дач. Пулково ждет крайне напряженный уикенд: петербуржцы возвращаются домой.

Ранее GazetaSPb сообщила, что МЧС предупредило о сильном ветре в Санкт-Петербурга на наступающих выходных.