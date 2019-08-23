МЧС предупредило о сильном ветре в Петербурге

МЧС предупредило о сильном ветре в Петербурге
Осень начинает приближаться. Фото: Baltphoto_Павел_Долганов

В предстоящие выходные, 24 и 25 августа, МЧС прогнозирует в Петербурге сильные ветра.

Сегодня днем, 23 августа, в городе разгуляется юго-западный ветер и продержится еще сутки. В выходные к нему добавятся осадки, но без значительного понижения температуры.

Региональное управление МЧС предупредило, что усиленные ветра могут принести жителям города немало неприятностей, например, упавшие на автомобили деревья. Скорость ветер прогнозируют до 17 м/сек.

А вот температура горожан не обидит, днем столбик термометра поднимется до 20 градусов тепла. В воскресенье она вырастет до 22+.

В выходные ветер не ослабеет, возможны ливни и грозы в ночное время суток.

Ранее в GazetaSPb сообщали о температуре в Ленобласти. Там продолжают идти дожди.

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