В Ленобласти продолжают идти дожди

Дождь в Ленинградской области продолжает портить лето гражданам. Облачная погоду обещают в четверг, 22 августа.

В большинстве районов завтра пройдут кратковременные дожди, на юге области возможны ливни и грозы.

Как сообщил ГУ МЧС по региону, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду после полуночи и 7-12 м/с в дневное время. Атмосферное давление понизится.

Сегодня, 21 августа, в Северной столице дождь пройдет почти всю ночь. В течение предстоящего дня специалисты прогнозируют облачную погоду с прояснениями.

Ранее в GazetaSPb сообщала о салюте в Санкт-Петербурге. Он прогремит завтра, 22 августа.