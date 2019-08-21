Над Петербургом прогремит салют 22 августа

В Северной столице отпразднуют 155-летие создания Западного военного округа.

Все произойдет 22 августа в 10 часов вечера, сообщили в ЗВО. Салют будет длиться 10 минут — 12 орудий выпустят 30 артиллерийских залпов. Выстрелы по традиции прогремят с Петропавловской крепости. Петербуржцам предлагают там же записаться по контракту в армию – для этого откроют мобильный пункт.

Также в небо запустят три тысячи фейерверков.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге открывается фестиваль польского кино. Ежегодный фестиваль в этом году посвящен годовщинам со дня окончания мировых войн. В организации мероприятия участвует киноклуб «Синемаграфия» и Польский институт. Программа откроется фильмом, который положил начало польскому кинематографу – фильмом «Канал» Анджея Вайды 1956 года.