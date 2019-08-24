В Буграх девушка стреляет из окна квартиры

Есть ли пострадавшие – не уточняется. Пока что подробности инцидента неизвестны.

Все случилось сегодня, 24 августа, во Всеволожском районе Ленинградской области. Обо всем рассказал очевидец в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Бугры», в котором местные жители делятся новостями населенного пункта. Один из них пишет, что девушка-подросток с ружьем в руках стреляет из окна квартиры дома 16 на Полевой улице. Она находится на втором этаже, у злоумышленницы светлые длинные волосы. Что стало причиной стрельбы и чем все кончилось – выясняется.

Некоторые уверены, что девушка держит в руках ненастоящее ружье, так что переживать не о чем.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что коллекторы обстреляли из травмата отца с дочерью в Подмосковье. Неизвестные подошли к мужчине и заявили, что они являются представителями банка, в котором ранее мужчина оформил кредит. В ходе беседы злоумышленники достали пневматический пистолет и начали стрелять по отцу с ребенком.