Коллекторы обстреляли из травмата отца с дочерью в Подмосковье

Злоумышленники достали пневматический пистолет и начали стрелять по отцу с ребенком. Фото: pixabay

Злоумышленники достали пневматический пистолет и начали стрелять по отцу с ребенком. Фото: pixabay

Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию о коллекторах, стрелявших из пневматического пистолета по мужчине и 9-летней девочке в Красногорске.

Инцидент произошел в пятницу, 23 августа, в подмосковном Красногорске. Коллекторы напали на мужчину и его девятилетнюю дочь возле их дома. Неизвестные подошли к мужчине и заявили, что они являются представителями банка, в котором ранее мужчина оформил кредит. Об этом сообщает «Рен-ТВ».

В ходе беседы злоумышленники достали пневматический пистолет и начали стрелять по отцу с ребенком. В результате происшествия пострадавшие обратились за помощью к медикам. У них диагностированы ранения ног.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего.

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