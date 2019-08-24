Коллекторы обстреляли из травмата отца с дочерью в Подмосковье

Коллекторы обстреляли из травмата отца с дочерью в Подмосковье
Злоумышленники достали пневматический пистолет и начали стрелять по отцу с ребенком. Фото: pixabay

Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию о коллекторах, стрелявших из пневматического пистолета по мужчине и 9-летней девочке в Красногорске.

Инцидент произошел в пятницу, 23 августа, в подмосковном Красногорске. Коллекторы напали на мужчину и его девятилетнюю дочь возле их дома. Неизвестные подошли к мужчине и заявили, что они являются представителями банка, в котором ранее мужчина оформил кредит. Об этом сообщает «Рен-ТВ».

В ходе беседы злоумышленники достали пневматический пистолет и начали стрелять по отцу с ребенком. В результате происшествия пострадавшие обратились за помощью к медикам. У них диагностированы ранения ног.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что житель Луги выстрелил из ружья, чтобы разогнать компанию под окнами.

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Коллекторы обстреляли из травмата отца с дочерью в Подмосковье
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