Житель Луги выстрелил из ружья, чтобы разогнать компанию под окнами

Мужчина произвел один выстрел в воздух из своего охотничьего карабина для того, чтобы разогнать нетрезвую компанию, шумевшую под его окном. Фото: pixabay

Мужчина произвел один выстрел в воздух из своего охотничьего карабина для того, чтобы разогнать нетрезвую компанию, шумевшую под его окном. Фото: pixabay

В Луге к административной ответственности привлекли местного жителя, стрелявшего из своего ружья ради того чтобы разогнать шумную компанию под его окнами.

По данным регионального главка МВД России, 22 августа местные жители услышали хлопки возле дома 34 по улице Красной Артиллерии в городе Луга Ленобласти. Сотрудники полиции выехали на указанное место, где задержали 44-летнего гражданина.

Оказалось, что он произвел один выстрел в воздух из своего охотничьего карабина для того, чтобы разогнать нетрезвую компанию, шумевшую под его окном.

В отношении стрелка составили административный протокол. По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что мужчина выстрелил в голову женщине, сделавшей ему замечание. Во время прогулки женщина обратила внимание на пьяного мужчину, который ругался с обитателями окрестных домов. После сделанных ему замечаний он прекратил ссору, последовал за потерпевшей в подъезд, где и выстрелил ей в голову из пневматического пистолета.