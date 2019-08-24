На Кубани разбился самолет, задев землю

Пилот не смог выдержать необходимую высоту. Он скончался при крушении.

Об этом стало известно сегодня вечером, 24 августа. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на администрации Краснодарского края. Все случилось в Каневском районе недалеко от станицы Челбасская. Вертолет Ми-2 разбился во время полевых работ – пилот не смог выдержать высоту и, задев землю, разбился. Уточняется, что разрешение на работы было выдано, а за штурвалом сидел опытный пилот. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента. В результате ЧП погиб один человек.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Подмосковье с кукурузного поля вывезли все части экстренно севшего самолета A321.

Пассажирский самолет A321, совершивший экстренную посадку в кукурузном поле в Раменском районе Московской области 15 августа.

По данным «Уральских авиалиний» авария произошла из-за массового попадания птиц в двигатели самолета сразу после взлета, в результате чего в двигателях произошло возгорание.