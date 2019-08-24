На Кубани разбился самолет, задев землю

На Кубани разбился самолет, задев землю
Вертолет разбился, никто не выжил. Фото: pixabay.com

Пилот не смог выдержать необходимую высоту. Он скончался при крушении.

Об этом стало известно сегодня вечером, 24 августа. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на администрации Краснодарского края. Все случилось в Каневском районе недалеко от станицы Челбасская. Вертолет Ми-2 разбился во время полевых работ – пилот не смог выдержать высоту и, задев землю, разбился. Уточняется, что разрешение на работы было выдано, а за штурвалом сидел опытный пилот. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента. В результате ЧП погиб один человек.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Подмосковье с кукурузного поля вывезли все части экстренно севшего самолета A321.

Пассажирский самолет A321, совершивший экстренную посадку в кукурузном поле в Раменском районе Московской области 15 августа.

По данным «Уральских авиалиний» авария произошла из-за массового попадания птиц в двигатели самолета сразу после взлета, в результате чего в двигателях произошло возгорание.

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На Кубани разбился самолет, задев землю