В Подмосковье с кукурузного поля вывезли все части экстренно севшего самолета A321

В субботу, 24 августа, специалисты завершили работы по демонтажу лайнера А321 «Уральских авиалиний», который 15 августа совершил экстренную посадку в поле рядом с аэропортом Жуковский из-за попадания птиц в двигатели.

Пассажирский самолет A321, совершивший экстренную посадку в кукурузном поле в Раменском районе Московской области 15 августа, сегодня полностью вывезли с места происшествия. Об этом рассказали сотрудники оперативного штаба.

На борту самолета находилось 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Некоторые пассажиры получили легкие травмы, обошлось без жертв. Позже летчикам присвоили звания Героев России, а бортпроводников наградили Орденами Мужества.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье, есть пострадавшие. По данным «Уральских авиалиний» авария произошла из-за массового попадания птиц в двигатели самолета сразу после взлета, в результате чего в двигателях произошло возгорание.