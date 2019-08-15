Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье, есть пострадавшие

На борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Фото: vk.com/ugorodok

На борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Фото: vk.com/ugorodok

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» экстренно приземлился в поле в в Раменском районе Московской области. ЧП произошло из-за попадания птиц в двигатели. Десять человек пострадали.

Пассажирский самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил экстренную посадку посреди поля в Подмосковье. Незадолго до происшествия самолет вылетел из аэропорта Жуковский в Симферополь.

По предварительной информации, на борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Лайнер совершил посадку без шасси. Погибших нет, но пострадали 10 человек, среди которых 3 ребенка.

По данным «Уральских авиалиний» авария произошла из-за массового попадания пти в двигатели самолета сразу после взлета, в результате чего в двигателях произошло возгорание.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Украина позволила российскому самолету пролететь через свое воздушное пространство.