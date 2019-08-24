В Берлине полиция арестовала россиянина по подозрению в убийстве

Тело убитого грузина было обнаружено в районе Моабит в Берлине. Фото: pixabay

Тело убитого грузина было обнаружено в районе Моабит в Берлине. Фото: pixabay

Правоохранительные органы Берлина задержали гражданина РФ, подозреваемого в убийстве гражданина Грузии, сообщает прокуратура столицы Германии.

Тело убитого грузина было обнаружено в районе Моабит в Берлине. Государственное обвинение выдало ордер на арест подозреваемого россиянина.

В сообщении немецкой прокуратуры говорится, что сотрудники правоохранительных органов Германии обнаружили орудие убийства и велосипед, на котором, как предполагается, пытался скрыться подозреваемый в убийстве. В районе совершения преступления временно задержали 48-летнего гражданина России.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржца подозревают в убийстве жены и падчерицы в Мюнхене. Экс-петербуржца подозревают в убийстве двух человек в Германии. Роман Ш. подал заявление о пропаже жены и падчерицы, но полиция Мюнхена решила засунуть его в камеру предварительного заключения.