Проверка электросчётчиков обошлась 90-летней пенсионерке в 200 000

Уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в отношении 90-летней жительницы Петербурга, было возбуждено 24 августа 2019-го года.

По версии следствия, примерно в час дня 19 августа того же года в квартиру пострадавшей на бульваре Толстого в городе Пушкине постучалась неизвестная, предложившая проверить электросчётчики.

Однако в ходе проверки она осуществила подмену имеющихся у пенсионерки 200 тысяч рублей 260 тысячами рублей т.н. «банка приколов».

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 159 УК РФ — мошенничество. Ведутся меры, направленные на выявление и задержание злоумышленницы.

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