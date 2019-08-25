Режиссер и актер Игорь Хомский скончался в ДТП

Трагедия произошла в районе 6 утра по мск в Юрьевском переулке Москвы.

Мужчина 1976-го года рождения взял в управление каршеринговый автомобиль, но не справился с управлением и врезался в стоящий рядом КамАЗ. Пострадавший скончался на месте.

Игорь Хомский родился в 1976-м году в Москве. За свою карьеру снял два короткометражных, полнометражный фильм-мелодраму «Незаконченный урок», где так же сыграл одну из ролей. Последнее время известен как режиссёр сериала популярного двухсерийного сериала «Закон каменных джунглей». Съёмки третьего сезона (или полнометражный фильм «по мотивам») находились под вопросом ещё до гибели режиссёра.

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