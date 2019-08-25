Самолет столкнулся с вертолетом на Майорке

Самолет столкнулся с вертолетом на Майорке
Причины аварии пока неизвестны. Фото: издание Europapress

Не менее пяти человек погибли в результате столкновения воздушных средств передвижения.

Сегодня на Майорке в Испании произошла воздушная авария, в которой столкнулись небольшой пассажирский самолет и вертолет. Инцидент произошел на территории муниципалитета Инка, как сообщает издание ABC.

По поводу трагедии высказались испанские власти. Министр государственного управления Изабель Кастро отметила, что личности погибших еще не установлены, ведется расследование. Кроме того, политик выразил всеобщие соболезнования семьям погибших и пострадавших в ходе аварии.

На данный момент известно семи погибших и многочисленных пострадавших. На месте работает гражданская гвардия и машины скорой помощи. Выясняются детали и причины случившегося.

Ранее GazetaSPB сообщила об условия Германии для возврата России в G7.

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