Ангела Меркель назвала условия возврата России в G7

Ангела Меркель назвала условия возврата России в G7
На международной арене начал обсуждаться вопрос возвращения к "большой восьмерке". Фото: Pixabay

Канцлер Германии считает, что возвращение России возможно только при исполнении Минских соглашений.

На заседании саммита «большой семерки» в ходе осуждения темы отношений России и Украины Ангела Меркель заявила, что возвращение России в международный клуб возможно только после соблюдения Минских соглашений. Политик отметила, что все Германия нуждается в прогрессе минского процесса.

Кроме того, политик отметила, что такой позиции придерживаются и другие страны-участницы G7.

Напомним, что незадолго до этого о вопросе вхождения России в состав «большой семерки» заговорил Эмманюэль Макрон. В свою очередь Дональд Трамп заявил, что такой исход поддерживает еще несколько государств-участников.

Формат G8 прекратил свое существование в 2014 году после перехода территории Крыма под московскую юрисдикцию.

Ранее GazetaSPB сообщила о ДТП на трассе под Петербургом.

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