В ДТП под Петербургом погиб мотоциклист и пострадали двое детей

Еще одна трагедия с мотоциклом на трассе произошла сегодня днем. Фото: Pixabay

Еще одна трагедия с мотоциклом на трассе произошла сегодня днем. Фото: Pixabay

В результате столкновения мотоцикла и легкового автомобиля трое человек пострадали и один погиб.

Сегодня днем около 16:00 в Ленинградской области на трассе «Санкт-Петербург – Ручьи» произошла авария с участием автомобиля «Hyundai» и мотоцикла «Honda». Столкновение случилось на 71-м километре трассы.

За рулем легковой машины была 43-летняя женщина, в салоне вместе с ней находились двое ее детей в возрасте девяти и одиннадцати лет, — всех троих госпитализировали.

Мотоциклист скончался на месте, его личность и возраст не сообщаются.

Все данные передал ГИБДД, подробности ДТП неизвестны, также не называется виновник произошедшей аварии.

Ранее GazetaSPB сообщила о смерти молодого австрийца в центре Петербурга.