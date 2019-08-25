В ДТП под Петербургом погиб мотоциклист и пострадали двое детей

В результате столкновения мотоцикла и легкового автомобиля трое человек пострадали и один погиб.
Сегодня днем около 16:00 в Ленинградской области на трассе «Санкт-Петербург – Ручьи» произошла авария с участием автомобиля «Hyundai» и мотоцикла «Honda». Столкновение случилось на 71-м километре трассы.
За рулем легковой машины была 43-летняя женщина, в салоне вместе с ней находились двое ее детей в возрасте девяти и одиннадцати лет, — всех троих госпитализировали.
Мотоциклист скончался на месте, его личность и возраст не сообщаются.
Все данные передал ГИБДД, подробности ДТП неизвестны, также не называется виновник произошедшей аварии.
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