Молодой человек из Австрии погиб в Петербурге

18-летний австриец упал в лестничный пролет на Рубинштейна и скончался от полученных травм.
Юный австриец неизвестным образом упал лестничный пролет одного из домов в центре Санкт-Петербурга на улице Рубинштейна. Молодому человеку вызвали скорую помощь и госпитализировали в Мариинскую больницу, однако он скончался в реанимации от полученных травм.
Трагедия произошла субботним вечером 24 августа. Упавшего иностранца около 21:00 отправили в Мариинскую больницу из парадной дома номер 26 по улице Рубинштейна.
В результате падения парень получил множество серьезных травм, таких, как перелом основания черепа, закрытые травмы грудной клетки и брюшной полости, ушиб головного мозга и другие тяжелые повреждения.
Детали происшествия уточняются.
Ранее GazetaSPB сообщила о военных учениях под Петербургом.