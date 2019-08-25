Молодой человек из Австрии погиб в Петербурге

Несчастный случай произошел в самом центре города. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Несчастный случай произошел в самом центре города. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

18-летний австриец упал в лестничный пролет на Рубинштейна и скончался от полученных травм.

Юный австриец неизвестным образом упал лестничный пролет одного из домов в центре Санкт-Петербурга на улице Рубинштейна. Молодому человеку вызвали скорую помощь и госпитализировали в Мариинскую больницу, однако он скончался в реанимации от полученных травм.

Трагедия произошла субботним вечером 24 августа. Упавшего иностранца около 21:00 отправили в Мариинскую больницу из парадной дома номер 26 по улице Рубинштейна.

В результате падения парень получил множество серьезных травм, таких, как перелом основания черепа, закрытые травмы грудной клетки и брюшной полости, ушиб головного мозга и другие тяжелые повреждения.

Детали происшествия уточняются.

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