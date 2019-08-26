Бетономешалка «прилегла» после столкновения с каршерингом под Володарским мостом

В ночь на 26 августа на Октябрьской набережной в Невском районе произошло ДТП с участием автомобиля каршеринга и бетономешалки. По словам очевидцев, есть пострадавшие.

Около двух часов ночи, 26 августа, под Володарским мостом на Октябрьской набережной произошло ДТП. Дорогу не поделили бетономешалка и автомобиль каршеринга. Фотографии и видео с места происшествия выложили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Судя по снимкам в соцсети, на месте работают сотрудники ГИБДД, скорая помощь, реанимация и пожарная служба. Очевидцы предполагают, что в аварии есть пострадавшие.

«Все службы на месте, судя по двум скорым — есть пострадавшие», — пишет автор публикации.

Подробности дорожно-транспортного происшествия пока неизвестны. Официальных данных о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пешеход улетел в Мойку вместе с ограждением в результате ДТП.