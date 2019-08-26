Бетономешалка «прилегла» после столкновения с каршерингом под Володарским мостом

Бетономешалка &#171;прилегла&#187; после столкновения с каршерингом под Володарским мостом
Подробности дорожно-транспортного происшествия пока неизвестны. Фото: vk.com/spb_today

В ночь на 26 августа на Октябрьской набережной в Невском районе произошло ДТП с участием автомобиля каршеринга и бетономешалки. По словам очевидцев, есть пострадавшие.

Около двух часов ночи, 26 августа, под Володарским мостом на Октябрьской набережной произошло ДТП. Дорогу не поделили бетономешалка и автомобиль каршеринга. Фотографии и видео с места происшествия выложили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Судя по снимкам в соцсети, на месте работают сотрудники ГИБДД, скорая помощь, реанимация и пожарная служба. Очевидцы предполагают, что в аварии есть пострадавшие.

«Все службы на месте, судя по двум скорым — есть пострадавшие», — пишет автор публикации.

Скриншот: кадр из видео vk.com/spb_today

Подробности дорожно-транспортного происшествия пока неизвестны. Официальных данных о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пешеход улетел в Мойку вместе с ограждением в результате ДТП.

авария авто бетономешалка дтп каршеринг невский район новости спб происшествия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Бетономешалка «прилегла» после столкновения с каршерингом под ...
Как минимизировать вред здоровью при пользовании смартфоном
Блюдо корейской кухни кимчи может помочь при облысении
Ученые выяснили, что полные люди легче переносят жару
Аудиокниги признали полной заменой бумажным
Netflix опубликовал тизер фильма по мотивам «Во все тяжкие»
Жерар Депардье появится в фильме о «Пражской весне» в роли Брежнева
Ученые выяснили, что загрязненный воздух может влиять психические заболевания