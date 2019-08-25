Пешеход улетел в Мойку вместе с ограждением в результате ДТП

Отлетевший автомобиль зацепил пешехода и столкнул его в реку. Фото: vk.com/spb_today

Отлетевший автомобиль зацепил пешехода и столкнул его в реку. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 25 августа на набережной реки Мойки произошло ДТП с участием двух автомобилей и пешехода. Одна из машин, в результате столкновения, пробила ограждение и столкнула в реку пешехода.

Сегодня вечером на набережной Мойки, у Большого Конюшенного моста произошло столкновение автомобиля «Яндекс.Такси» и внедорожника «Тойота», в результате которого иномарка отлетела на тротуар, где пробила чугунное ограждение. Отлетевший автомобиль зацепил пешехода и столкнул его в реку.

Информации о его состоянии пока нет, известно лишь, что он отказался от госпитализации.

По словам очевидцев, рассказавших об аварии в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», упавшему в воду мужчине помогли выбраться люди, подплывшие к нему на лодке с ближайшего причала.

Подробности уточняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге иномарка улетела в Ново-Адмиралтейский канал.