В Петербурге иномарка улетела в Ново-Адмиралтейский канал

Утром 24 августа «Мерседес» на зимней резине пробил ограду и улетел в канал в центре Петербурга. Водитель выбрался из авто самостоятельно.

Согласно данным регионального УГИБДД ГУ МВД, инцидент произошел 24 августа, около половины девятого утра на набережной Ново-Адмиралтейского канала, где 35-летний водитель «Мерседеса», по неизвестной причине не поменявший резину на летнюю, не справился с управлением и пробил ограждение, после чего автомобиль вылетел в канал.

Автомобилисту повезло — он смог выбраться самостоятельно.

По факту ДТП проводится проверка. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства аварии.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что троим упавшим в канал Грибоедова выбраться помогли прохожие. 18 августа ранним утром неподалеку от Казанского собора влюбленная пара неизвестным образом упала в канал Грибоедова. На помощь молодому человеку и его спутнице спустилась девушка, однако и она угодила в воду.