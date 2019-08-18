Троим упавшим в канал Грибоедова выбраться помогли прохожие

Троим упавшим в канал Грибоедова выбраться помогли прохожие
Романтичное происшествие произошло рядом с Казанским собором. Фото: Pixabay

Утром в Петербурге сначала двое человек, а затем еще одна девушка угодили в воды канала.

Сегодня 18 августа ранним утром неподалеку от Казанского собора влюбленная пара неизвестным образом упала в канал Грибоедова. На помощь молодому человеку и его спутнице спустилась девушка, однако и она угодила в воду.

Прохожие оперативно оказали помощь всем троим и вытащили молодых людей из водоема. Один из очевидцев даже достал из своей машины аварийный трос, который был задействован в спасательной операции, и пришелся очень кстати, как сообщает Глас.ru.

На момент прибытия бригады спасателей пострадавшие уже обсыхали на берегу канала. Так, благодаря активным усилиям случайных прохожих помощь специалистов не потребовалась.

Ранее GazetaSPB сообщила о ДТП, в котором троллейбус №18 наехал на девушку.

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