Петербуржец заплатил сыну четверть миллиона ради выгодной сделки

Петербуржцу пришлось заплатить почти 290 тысяч. Фото: pixabay.com

Петербуржцу пришлось заплатить почти 290 тысяч. Фото: pixabay.com

Судебные приставы запретили мужчине регистрировать имущество до погашения долгов.

Житель Санкт-Петербурга погасил задолженность по алиментам, чтобы обзавестись недвижимостью. 34-летний мужчина задолжал 8-летнему сыну почти 290 тысяч рублей.

Петербуржец не желал добровольно исполнять родительский долг, поэтому судебные приставы запретили ему регистрировать недвижимость и выезжать за пределы страны, сообщили GazetaSPb в УФССП 26 августа.

Мужчина вместе со своим братом владели долями в двух квартирах — каждому принадлежало по половине. Брат предложил должнику поменяться долями, чтобы каждый получил по целой квартире. Петербуржцу пришлось заплатить почти 290 тысяч, чтобы иметь возможность официально провести сделку. Сейчас отдел УФССП Выборгского района Петербурга занимается взысканием текущих платежей.

Ранее GazetaSPb сообщила, что петербуржец отправился в колонию за долги по алиментам.