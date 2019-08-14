Петербуржец идет в колонию за долги по алиментам

Мужчина задолжал 10-летнему сыну свыше 1 млн рублей.

Житель Санкт-Петербурга привлечен к уголовной ответственности за долги по алиментам. Мужчину отправляют в исправительную колонию почти на погода.

Исполнительное производство возбудили в Петроградском районе Санкт-Петербурга, сообщили GazetaSPb в УФССП РФ по Петербургу 14 августа. 43-летний мужчина отказывался платить деньги на содержание 10-летнего сына. Судебные приставы ограничили ему выезд за границу РФ, арестовали счета в банках, привлекли к штрафу — все это не возымело действия.

Сумма долга тем временем перевалила за 1 млн рублей. В отношении мужчины возбудили уголовное дело и суд Санкт-Петербурга признал его виновным. Должник отправится в колонию общего режима на 5 месяцев.

Ранее GazetaSPb сообщила, что петербургскую фирму лишил станков из-за долгов по зарплате.