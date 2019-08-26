Россиян подозревают в попытке уплыть в Финляндию на надувной лодке

Погранохрана Финляндии задержало двух россиян на резиновой лодке со стороны России в нарушении российско-финляндской границы.
Как рассказали в ведомстве, погранотряд Северной Карелии в настоящее время расследуют подозрительную активность, осуществлённую гражданами РФ в ходе вояжа из России в Финляндию и обратно по озеру Кангасъярви. Оба они подозреваются в нарушении государственной границы страны.
«Их подозревают в нарушении госграницы на резиновой лодке с углублением в финскую территорию на 38 м», — приводит сообщение ведомства ТАСС.
Финские пограничники связались с российскими для проведения проверки и возможного возбуждения дела по данному факту.
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