Россиян подозревают в попытке уплыть в Финляндию на надувной лодке

Россиян подозревают в попытке уплыть в Финляндию на надувной лодке
Лодка надувная с мотором, как она есть. Фото: pixabay.com

Погранохрана Финляндии задержало двух россиян на резиновой лодке со стороны России в нарушении российско-финляндской границы.

Как рассказали в ведомстве, погранотряд Северной Карелии в настоящее время расследуют подозрительную активность, осуществлённую гражданами РФ в ходе вояжа из России в Финляндию и обратно по озеру Кангасъярви. Оба они подозреваются в нарушении государственной границы страны.

«Их подозревают в нарушении госграницы на резиновой лодке с углублением в финскую территорию на 38 м», — приводит сообщение ведомства ТАСС.

Финские пограничники связались с российскими для проведения проверки и возможного возбуждения дела по данному факту.

Ранее GazetaSPb писала, что в Китае блогер ради популярности инсценировал ДТП с участием собственной матери.

граница лодка россия финляндия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пьяный петербуржец порезал братьев на улице Новостроек
В Ленобласти началась посевная
В Колпино хотят построить спортивный комплекс
Губернатор поздравил народ с 1 сентября. Немного раньше, чем нужно
Путин расстроен из-за медленного роста доходов россиян
Петербуржца оштрафовали за поддельную виагру
Троллейбус протащил иномарку на пр. Испытателей
После драки фанатов «Зенита» с ОМОН назначили три штрафа