Россиян подозревают в попытке уплыть в Финляндию на надувной лодке

Лодка надувная с мотором, как она есть. Фото: pixabay.com

Лодка надувная с мотором, как она есть. Фото: pixabay.com

Погранохрана Финляндии задержало двух россиян на резиновой лодке со стороны России в нарушении российско-финляндской границы.

Как рассказали в ведомстве, погранотряд Северной Карелии в настоящее время расследуют подозрительную активность, осуществлённую гражданами РФ в ходе вояжа из России в Финляндию и обратно по озеру Кангасъярви. Оба они подозреваются в нарушении государственной границы страны.

«Их подозревают в нарушении госграницы на резиновой лодке с углублением в финскую территорию на 38 м», — приводит сообщение ведомства ТАСС.

Финские пограничники связались с российскими для проведения проверки и возможного возбуждения дела по данному факту.

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