ДТП в обмен на лайки (а мать не жалко)

ДТП в обмен на лайки (а мать не жалко)
То самое "ДТП". Фото: Weibo / скриншот

Инсценировку ДТП с собственной матерью в китайском Чжэнчжоу устроил китайский блогер Чао, надеясь получить популярность в местной соцсети Weibo.

Как пишет South China Morning Post, герой истории находился за рулем «Ламборджини» и якобы сбил 55-летнюю жительницу города, передвигавшуюся на электроскутере. После произошедшего, «пострадавшая» картинно каталась по асфальту, симулируя дикую боль от повреждений. Видеооператором несостоявшейся звезды выступил друг блогера.

Когда вся эта ситуация (очевидно, не сильно похожая на реальное ДТП) вскрылась, все участники «происшествия» получили пять суток ареста и штраф в виде 200 юаней (около 1600 рублей) за нарушение общественного порядка.

Напомним, ранее GazetaSPb передавала о взрыве в городе Находка (Приморский край).

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