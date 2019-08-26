В доме Находки прогремел взрыв, двое в реанимации

Взрыв гранаты - предварительная, но не окончательная причина взрыва. Фото: pixabay.com

Взрыв гранаты - предварительная, но не окончательная причина взрыва. Фото: pixabay.com

Инцидент произошёл в Приморском городе Находка на 1-м этаже 4-х этажного многоквартирного дома. По предварительным данным, причиной взрыва стала боевая граната.

В настоящее время, передаёт ТАСС, известно состояние четырёх пострадавших — двое из них, мужчина и женщина, находятся в реанимации. Состояние крайне тяжёлое. Ещё двое отделались средним вредом здоровью.

Комментариев ФСБ и МВД по региону до сих пор нет, и откуда в мирном городе взялась боевая граната, можно только гадать.

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