Черчесов назвал состав сборной России на сентябрь

Главный тренер сборной РФ по футболу Станислав Черчесов рассказал, кто из россиян будет играть в отборочных турах чемпионата Европы-2020.

Ближайшие матчи состоятся против сборных Шотландии и Казахстана. Всего в заявке, опубликованной на сайте РФС попали 26 футболистов, из них 3 вратаря, 3 нападающих, 9 защитников и 11 полузащитников.

Тренировку к отборочным матчам сборная начнёт очень скоро — 1 сентября в Новогорске (Московская область). График тренировок будет опубликован в ближайшее время на сайте РФС.

Сборная России начнет подготовку к отборочным матчам Евро-2020 на базе в подмосковном Новогорске 1 сентября. Отмечается, что график подготовки команды будет в ближайшее время опубликован на официальном сайте РФС.

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