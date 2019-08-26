Минобороны показало видео скрытного вывода подлодок

Минобороны показало видео скрытного вывода подлодок
Российские АПЛ к дежурству готовы. Фото: Министерство обороны

Маневры подводных сил ТОФ ВМФ России успешно завершились на Камчатке. В их ходе отрабатывался скрытный вывод атомного флота из пунктов базирования.

Учения проходили на главной базе ТОФ в Вилючинске. В них приняли участие две АПЛ. Чтобы скрыть их от потенциального противника была применена специальная аэрозольная завеса, а противодиверсионный подводный отряд осуществлял профилактическое гранатометание в бухте Крашенникова.

В ходе операции были задействованы подводные крейсера проектов 671 и 949А, буксиры, скоростные спецплавсредства и более 50 военнослужащих.

Напомним, ранее GazetaSPb сообщала, что в России планируют поставить на производство новейший дальний ракетоносец.

апл ВМС РФ тихоокеанский флот ТОФ
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