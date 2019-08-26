Россия начнёт производство новейшего авиаракетоносца

Министерство обороны утвердило все технические данные для разработки авиационного ракетоносителя дальней авиации (ПАК ДА). Его производством займутся компания «Туполев» и другие предприятия Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

По существующим планам, сообщает «Интерфакс», новейший ракетоносец должен постепенно встать на замену имеющимся самолётам ВКС РФ, таким как Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3. Аэродинамическая система будет выполнена по типу «летающее крыло» (без хвостового оперения), что позволит применить стелс-технологии

Первый опытный образец самолёта планируется продемонстрировать военной комиссии в 2021-2022-м годах. Начало массового производства, если всё пройдёт в соответствие с планами, начнётся в 2028-2029-х годах.

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