Трамп предложил бомбить ураганы ядерными снарядами

Трамп предложил бомбить ураганы ядерными снарядами
Ураганы регулярно терзают побережье США. Станет ли лучше, если в них добавить немного радиоактивных частиц? Фото: pixabay.com

Глава США Дональд Трам предложил применить «мирный» атом для борьбы с ураганами. Правда при приближении он оказывается не таким уж и мирным — ведь речь идёт о том, чтобы скинуть в центр приближающегося урагана ядерный снаряд.

Соответствующую информацию приводит портал Axios — по его сообщениям, уже на нескольких закрытых брифингах Дональд Трамп повторяет предложения бороться с ураганами при помощи ядерного оружия.

«Они формируются у побережья Африки, далее движутся через Атлантику, а мы ударим в самый центр и рассеем ураган. Почему мы не можем так сделать?», — поинтересовался американский глава.

Несмотря на то, что члены совета безопасности пообещали рассмотреть предложение, это может быть несколько затруднительным — ведь действующие международные договоры запрещают испытания ядерного оружия в атмосфере, и подобные взрывы под них явно подпадают.

Стоит отметить, что Трамп не является первопроходцем в вопросе. Первым такую идею подал президент Эйзенхауэр — однако проанализировав все последствия (в частности, экологические), тогда было принято решение оставить всё как есть и не трогать ураганы ни мирным, ни военным атомом.

Напомним, ранее GazetaSPb сообщала, что второй санкционный пакет США по т.н. «делу Скрипалей» вступил в силу.

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