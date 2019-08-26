В действие вступил второй пакет санкций США по «делу Скрипалей»

Второй пакет антироссийских санкций начал своё действие с 7:00 по московскому времени 26 августа 2019 года.

Официальный повод — непредоставление Москвой гарантий неприменения химического, либо биологического оружия в ходе скандала с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Введённые санкции, передают «Известия» затронут министерства, агенства и «суверенный фонд» (включая Центробанк и ФНБ). Никаких ограничений на работу государственных компаний, либо ввоза/вывоза продукции данный пакет не предусматривает.

По словам главы комитета российского парламента по финансовому рынку Анатолия Аксакова, данные меры бесполезны, и рынок их фактически не заметил. Так, агентство Fitch и вовсе повысило рейтинг Российской Федерации

Напомним, указ о введении санкций был подписан главой США 1 августа 2019 года.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в результате поножовщины с лицами кавказской национальности в Петербурге, двое жителей города отправились в больницу.