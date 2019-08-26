В действие вступил второй пакет санкций США по «делу Скрипалей»

В действие вступил второй пакет санкций США по &#171;делу Скрипалей&#187;
Дональд Трамп. Фото: Pixabay.com

Второй пакет антироссийских санкций начал своё действие с 7:00 по московскому времени 26 августа 2019 года.

Официальный повод — непредоставление Москвой гарантий неприменения химического, либо биологического оружия в ходе скандала с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Введённые санкции, передают «Известия» затронут министерства, агенства и «суверенный фонд» (включая Центробанк и ФНБ). Никаких ограничений на работу государственных компаний, либо ввоза/вывоза продукции данный пакет не предусматривает.

По словам главы комитета российского парламента по финансовому рынку Анатолия Аксакова, данные меры бесполезны, и рынок их фактически не заметил. Так, агентство Fitch и вовсе повысило рейтинг Российской Федерации

Напомним, указ о введении санкций был подписан главой США 1 августа 2019 года.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в результате поножовщины с лицами кавказской национальности в Петербурге, двое жителей города отправились в больницу.

дело скрипалей санкции трамп
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Интервью: смартфонами теперь не хвастаются
Рынок у “Старой деревни” собрались сносить
Жители Петербурга назвали самые популярные районы для покупки жилья
Петербуржец заколол отца на Гранитной улице
Трамп предложил бомбить ураганы ядерными снарядами
Смольный пообещал рост зарплат до 71 тысячи рублей в 2020 году
Из кафе Приозерска неизвестный украл у пенсионера сумку с планшетом и мобильным
Новые автобусы запустили между Сланцами и Петербургом