Поножовщина с кавказцами отправила двоих петербуржцев в больницу

Инцидент произошёл ранним утром воскресенья 25 августа.

Полиция выехала на вызов о массовой драке в районе дома №3/7 по улице Маршала Говорова, передают Невские новости.

Приезд наряда прервал выяснение отношения, во время которой один из уроженцев Северной Осетии, по сведениям полиции, уже схватился за нож. В результате два брата — жителя Петербурга были доставлены в больницу. Состояние одного из них оценивается как тяжёлое, у него ножевые ранения уха, проникающее в грудную клетку, и порез левого предплечья. Его брату повезло больше — он отделался только переломом носа.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»). Задержанные кавказцы отпущены под обязательство об явке.

Ранее GazetaSPb передавала, что корабль «Союз МС-13» всё же сумел осуществить успешную перестыковку к МКС.