«Союз МС-13» произвёл успешную перестыковку на МКС

Напомним, ранее мы сообщали, что это была уже вторая попытка осуществить нормальное взаимодействие корабля с Международной космической станцией.

По сообщению Национальной службы новостей, на борту «Союза МС-13» в момент перестыковки с модуля «Звезда» на модуль «МИМ2» находились капитан корабля Александр Скворцов, а также два бортинженера Лука Пармитано и Эндрю Морган. Стыковку пришлось проводить в ручном режиме, так как в прошлый раз сбой дала именно автоматика.

Изначально корабль должен был пристыковаться к МКС ещё в субботу, 24 августа, однако система автоматической стыковки не сработала и корабль просто застыл напротив причального модуля, не делая дальнейших попыток сближения.

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