Под конец лета в Петербурге прояснится и потеплеет

Меньше недели осталось до конца осени. Однако именно их природа решила подарить петербуржцам в качестве если не совсем ясных и тёплых, то и не в виде ледяных ливней.

Как передаёт Гидромет, понедельник рабочей недели начнётся с кратковременных дождей, которые пройдут местами по региону. Тем не менее, облачность будет не постоянной, а температура днём не снизится ниже 20 градусов по Цельсию.

Отрадно, что в дальнейшем ситуация на погодном фронте будет улучшаться — уже во вторник дождей не обещают, а уровень облачности снизится. Ещё лучше — в среду: ясно, без дождей. Всё это время дневная температура будет расти вплоть до +22 градусов по Цельсию.

Если верить ГИС «Метео» с его 10-дневным прогнозом, то такая же тенденция сохранится вплоть до начала осени. Единственное исключение — суббота, когда вновь возможна переменная облачность с дождями.

Атмосферное давление останется высоким, средняя скорость ветра на неделе — 8 м/c. Ночная температура на всю неделю будет колебаться в пределах 14-18 градусов.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Петербурге гость порезал хозяина, а после выкинулся из окна.