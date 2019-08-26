Петербуржец порезал соседа, выпрыгнул из окна и умер

Петербуржец порезал соседа, выпрыгнул из окна и умер
Конфликт петербуржца и ижевца привёл к смерти. Фото: pixabay.com

В Приморском районе начата проверка по факту преступления, совершённого в воскресенье, 25 августа.

Началось всё со звонка в местную полицию, где указали, что в одной из квартира на аллее Поликарпова произошло ножевое ранение и падение из окна. Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», граждан с похожей симптоматикой доставили в Городскую больницу №3.

Выпавший из окна 25-летний петербуржец скончался в районе 18:20. Выживший мужчина, раненный в шею, показал что, пришедший к нему в гости друг нанёс ему удар ножом, после чего выпрыгнул в окно 9-го этажа.

Интересно, что на месте происшествия был обнаружен пакетик с неизвестной смесью коричневого цвета.

Напомним, ранее GazetaSPb сообщала, что 15 полицейских получили ранения в ходе беспорядков в Гонконге.

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