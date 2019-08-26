15 полицейских получили раны в ходе боестолкновений в Гонконге

Очередная эскалация протестов в Гонконге привела к появлению новых пострадавших с обеих сторон.

Как передаёт China Daily, в воскресенье, 25 августа, полиция попыталась расчистить улицы от протестующих при помощи водомётов. Последние не остались в долгу, начав забрасывать их твёрдыми предметами и избивать металлическими прутьями, что только усилило противостояние.

Напомним, что поводом для протестов, которые продолжаются с начала лета, стало принятие Пекином «Закона об экстрадиции», который обитатели Гонконга восприняли как направленный на преследование инакомыслящих и инструмент давления на бизнес. С тех пор практически каждые выходные на улицы выходит несколько сотен тысяч человек.

Ранее GazetaSPb передавала, что состояние российской девочки, пострадавшей в Турции, остаётся стабильно тяжёлым.