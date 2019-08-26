Отец пострадавшей в Турции девочки рассказал о её состоянии

Ровно неделя прошла с рокового момента,когда 12-летняя девочка из Санкт-Петербурга в ходе купания в бассейне турецкого отеля получила тяжёлые травмы.
На данный момент она так и не приходила в сознание — и хотя врачи и намекаю на незначительные улучшения, никаких прогнозов от них услышать не удаётся.
Соответствующую информацию рассказал КП отец пострадавшей Андрис Лейкуцис.
«Состояние очень тяжелое. Никто не берется давать никаких прогнозов. Верим в чудо», — отметил он.
Напомним, 24 августа медики Петербурга заявили, что в ближайшие несколько дней ребёнка можно будет попробовать перевезти в Детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий Раухфуса (Санкт-Петербург), где её готовы принять.
Ранее GazetaSPb передавала, что телеканал «ЛенТВ24» начал работать на 21-й кнопке.