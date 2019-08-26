Телеканал «ЛенТВ24» начал работу на 21-ой кнопке

В понедельник 26 августа на 21-ой кнопке, закреплённой за региональным телевидением, зрителям предстанет новый телеканал ЛенТВ24. Ключевой своей особенностью авторы называют глубокую интеграцию с соцсетями, интерактивность и готовность всегда быть там, где нужно.

Петербург и Ленобласть меняются, меняются информационные технологии, меняется само общество. И это определяет, что телевидение уже не может оставаться таким, каким оно было раньше. Но и совсем без него нельзя. Сколько уже хоронили даже и телевидение США — а оно живее всех живых, несмотря на то, что выйти в социальные сети позволяет даже холодильник.

«Есть понятие привычка потребления. Есть привычка потреблять ту программу передач которую для нас составили, адаптировали. Иногда её называют банальной ленью — но она есть, и никуда от этого не деться. А значит и телевидение будет продолжаться, в той или иной форме», — смеётся гендирекор телеканала Олег Черных в беседе с корреспондентом GazetaSPb.

Впрочем, подчеркнул он, его командой создано много такого, что вернёт обратно к экрану даже тех, кто прочно от него ушёл (впрочем, «ЛенТВ24» точно так же можно будет читать или смотреть на любом электронном устройстве).

В первую очередь, это возможность быть везде и сразу, обеспечивая вместо дёргающегося видео со смартфона, полноценное прямое включение. С острой дискуссии в ЗакСобрании, народных гуляний, пожара — неважно. Важно, что достойное внимания не потеряется в информационном мусоре, а будет подано профессионалом, который знает, куда направить камеру и у кого получить нужную информацию, чтобы поделиться ей с горожанами.

Немало времени уделят и общению со зрителями (вот и наследие соцсетей) — опросы и голосования, звонки в эфир, ответы на письма, вопросы «из зала» высоким гостям, которых ожидается много — всё это будет не неприятной рутиной, а интересной частью работы и своеобразной фишкой. И если хотя бы половина задуманного удастся, «ЛенТВ24» уже может примерять на себя титул «народный».

Сетку эфира пока планируют разделить сбалансировано: 3-х часовая утренняя программа и три часовых аналитически-новостных выпуска: в 13, 16 и 19:00. В их рамках планируются и репортажи, и включения, и интервью. Кроме того, анонсирована программа «Студия 21», сочетающая в себе элементы экономической, политической и спортивной аналитики. Краткая сводка об основных событиях в городе будет оперативно доноситься до зрителя каждый час.

Всё остальное время эфира пока планируют занять кинопоказами: от российских сериалов до западных супер-хитов по выходным дням для семейного просмотра.

Амбиций обновлённому региональному телеканалу явно не занимать. Так, Олег Черных честно признался, что его цель — выйти в топ северо-западного телевидения. Получится ли?

Строить предположения сможем начать сегодня: в 07:30 понедельника в эфир впервые выйдет утренняя программа «Простые решения».

Как всё начиналось. Видео: facebook.com/lentv24/