Повторная стыковка МКС и корабля «Союз МС-14» запланирована на вторник

По планам НАСА, космический корабль «Союз МС-14» с роботом «Федор» на борту пристыкуется к космостанции в 06:12 по московскому времени во вторник, 27 августа.

«Непилотируемый «Союз» выполнит вторую попытку… к хвостовому узлу служебного модуля «Звезда». Система «Курс» на «Звезде» была проверена, и находится в прекрасном рабочем состоянии», — сообщили в НАСА.

Перед этим, сообщили ТАСС в Центре управления полётами, будет проведён тест усилителя сигнала системы сближения «Курс», несработка которого и привела к неудачной стыковки «Союза» с МКС.

Напомним, ранее GazetaSPb передавала,что Сергей Ковалёв в Челябинске сумел нокаутировать ранее непобедимого британца.