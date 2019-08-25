Повторная стыковка МКС и корабля «Союз МС-14» запланирована на вторник

Повторная стыковка МКС и корабля &#171;Союз МС-14&#187; запланирована на вторник
Спутник МКС Фото: pixabay.com

По планам НАСА, космический корабль «Союз МС-14» с роботом «Федор» на борту пристыкуется к космостанции в 06:12 по московскому времени во вторник, 27 августа.

«Непилотируемый «Союз» выполнит вторую попытку… к хвостовому узлу служебного модуля «Звезда». Система «Курс» на «Звезде» была проверена, и находится в прекрасном рабочем состоянии», — сообщили в НАСА.

Перед этим, сообщили ТАСС в Центре управления полётами, будет проведён тест усилителя сигнала системы сближения «Курс», несработка которого и привела к неудачной стыковки «Союза» с МКС.

Напомним, ранее GazetaSPb передавала,что Сергей Ковалёв в Челябинске сумел нокаутировать ранее непобедимого британца.

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