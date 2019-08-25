Ковалев подтвердил чемпионский статус, нокаутировав Ярда

Сергей Ковалев (чемпион мира по версии WBO) отправил в нокаут англичанина Энтони Ярда, ранее никем не битого.

С самого начала преимущество оказалось за российским боксёром, который помимо хорошей физической подготовки обладал большим опытом. Тем не менее, к восьмому раунду россиянин начал уставать и чуть не отправился в нокаут. Данное событие его, однако, встряхнуло и в 11-м августе всё было кончено: Ярд в нокауте, а Ковалев по прежнему чемпион.

Сообщается, что бой проходил на Родине российского бойца — в городе Челябинск на ледовой арене «Трактор».

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