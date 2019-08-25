Туктамышева устроила петербуржцам массовую зарядку

В рамках спортивного праздника «Питерский заряд» фигуристка Елизавета Туктамышева при поддержке чемпиона мира по кикбоксингу Вячеслава Тисленко и блогера Натальи Камолинковой устроили петербуржцам здоровое субботнее утро.

На Дворцовой площади собралось несколько сотен горожан и гостей Северной столицы. Отмечается, что многие пришли с детьми. Им были предложены простые упражнения для разминки, окончательного пробуждения и сохранения бодрости в течение всего дня.

Напомним, ранее GazetaSPb передавала, что в эти выходные по Петербургу пробирается трамвай-тигр.