Туктамышева устроила петербуржцам массовую зарядку

Туктамышева устроила петербуржцам массовую зарядку
Алена Туктамышева. Фото: vk.com/sbornayasegodnyaizavtra

В рамках спортивного праздника «Питерский заряд» фигуристка Елизавета Туктамышева при поддержке чемпиона мира по кикбоксингу Вячеслава Тисленко и блогера Натальи Камолинковой устроили петербуржцам здоровое субботнее утро.

На Дворцовой площади собралось несколько сотен горожан и гостей Северной столицы. Отмечается, что многие пришли с детьми. Им были предложены простые упражнения для разминки, окончательного пробуждения и сохранения бодрости в течение всего дня.

Напомним, ранее GazetaSPb передавала, что в эти выходные по Петербургу пробирается трамвай-тигр.

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