Крадущийся тигр, затаившийся трамвай: по Питеру проехал «стиляга-тигр»

Ретротрамвай «Стиляга-тигр», оформленный в честь столетия государственных цирков России курсирует по городу 24 и 25 августа 2019-го года.

Внутри трамвая, выглядящего так, будто он одел шкуру тигра, пассажиры могут послушать лекцию, посвящённую истории цирка на Фонтанке. Сообщается, что первый рейс был полностью заполнен ветеранами и нынешними работниками цирка. Прочие были доступны для всех желающих, которые записались на экскурсию.

«Стиляга-тигр» ждёт желающих и сегодня, 25 августа.

Ранее GazetaSPb сообщала об анонсе выставки, посвящённой культуре Хакасии.