С культурой Хакасии ознакомят на выставке на Аптекарском

С культурой Хакасии ознакомят на выставке на Аптекарском
Часть экспозиции. Фото: Министерство культуры Хакасии

6 сентября 2019-го года в 19:00 в Галерее мозаики «Сад Гранат» (Аптекарский проспект, 2) состоится торжественное открытие художественно-исторической выставки «Древние культуры Хакасии. Сергей Карлов».

В экспозиции — 14 мозаичных полотен заслуженного хакасского художника Сергея Карлова, выполненные в технике рельефной станковой мозаики и сопровождающиеся описанием древних культур региона с 25-го по 1-й вв. д.н.э.

Как отмечают организаторы выставки, Хакасию не зря именуют «Меккой сибирской археологии» — в ходе раскопок там можно обнаружить артефакты от палеолита до этнографического времени. В частности, посетители мероприятия смогут ознакомиться с описаниями Афанасьевской, Окуневской, Андроновской, Карасукской и Тагарской культур Хакасии и их преломлением во взгляде художника.

Напомним, ранее GazetaSPb сообщала, что городской омбудсмен обратил внимание на процесс голосования по экстерриториальным участкам города.

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С культурой Хакасии ознакомят на выставке на Аптекарском
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