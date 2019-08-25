Омбудсмен попытается восстановить «доверие к выборам» в Петербурге

Заседание по вопросам обеспечения явки на грядущие губернаторские выборы прошло по инициативе главы ЦИК России.

Основным камнем преткновения между собравшимися стали обращения, связанные с созданием и работой ИК, находящихся на территории Ленинградской и Псковской областей. В совещании приняли участие как действующие кандидаты в губернаторы, так и член ЦИК Александр Клюкин, глава Горизбиркома Виктор Миненко и Петербургский омбудсмен Александр Шишлов.

По словам последнего, только направив все меры на предотвращение возможных нарушений в день голосования и решение уже существующих проблем, можно будет говорить о том, что петербуржцы вернут своё доверие институту выборов. В частности, Шишлов, сообщает служба омбудсмена, предложил разместить на сайте Горизбиркома все данные обэкстерриториальных избирательных участках и возможности голосовать на них.

«По состоянию на 24 августа такая информация на сайтах СПбИК и территориальных избирательных комиссий труднодоступна, а на сайтах ряда ТИК, в частности, ТИК №№ 2, 4, 23, 25 соответствующие решения вообще недоступны», — говорится в сообщении.

Также Шишлов отметил необходимость вести онлайн-трансляцию с таких участков, а если такой технической возможности нет, то записывать происходящее на видео, которое затем должно быть опубликовано.

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