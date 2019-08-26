Нелегальные банкиры провели мимо налоговой 3,5 млрд рублей в Петербурге

Мужчинам дали условные сроки и назначили штрафы в 1,5 млн рублей совокупно.

Жителей Санкт-Петербурга осудили по статье о незаконной банковской деятельности. Двое мужчин получили условные сроки и крупные штрафы.

Фигуранты дела, как сообщили GazetaSPb в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, помогали клиентам не платить подоходный налог, а вместо этого оплачивать им комиссию от половины процента до 8%. Всего они получили от клиентов свыше 3,5 млрд рублей, при этом злоумышленникам в качестве прибыли досталось примерно 26,5 млн рублей. В Василеостровском суде Петербурге, где слушали дело, не уточнили, как долго мужчинам удавалось работать банком.

Один из фигурантов признал вину, а второй нет — в итоге ему назначили штраф на 100 тысяч рублей больше, чем коллеге. Каждый получил по 3 года тюрьмы условно, с одного взыскали штраф в 800 тысяч, а с другого — 700 тысяч рублей.

Ранее GazetaSPb сообщила, что петербургской чиновнице дали условный срок за освобождения от армии.