Нелегальные банкиры провели мимо налоговой 3,5 млрд рублей в Петербурге

Нелегальные банкиры провели мимо налоговой 3,5 млрд рублей в Петербурге
Комиссия в нелегальном банке составляла от 0,5% до 8%. Фото: pixabay.com

Мужчинам дали условные сроки и назначили штрафы в 1,5 млн рублей совокупно.

Жителей Санкт-Петербурга осудили по статье о незаконной банковской деятельности. Двое мужчин получили условные сроки и крупные штрафы.

Фигуранты дела, как сообщили GazetaSPb в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, помогали клиентам не платить подоходный налог, а вместо этого оплачивать им комиссию от половины процента до 8%. Всего они получили от клиентов свыше 3,5 млрд рублей, при этом злоумышленникам в качестве прибыли досталось примерно 26,5 млн рублей. В Василеостровском суде Петербурге, где слушали дело, не уточнили, как долго мужчинам удавалось работать банком.

Один из фигурантов признал вину, а второй нет — в итоге ему назначили штраф на 100 тысяч рублей больше, чем коллеге. Каждый получил по 3 года тюрьмы условно, с одного взыскали штраф в 800 тысяч, а с другого — 700 тысяч рублей.

Ранее GazetaSPb сообщила, что петербургской чиновнице дали условный срок за освобождения от армии.

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