Петербуржской чиновнице дали условный срок за освобождения от армии

Петербуржской чиновнице дали условный срок за освобождения от армии
Леонову обвиняли в семи случаях получения взятки. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Леонова состояла в группе, которая помогала призывникам получать статус “ограниченного годного”.

Жительницу Санкт-Петербурга осудили за взяточничество и мошенничество. Чиновница за деньги помогала призывникам освободиться от службы в армии.

Приговор в отношении Ольги Леоновой выносили по обвинениям в семи случаях получения взятки и в мошенничестве, сообщили GazetaSPb в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Леонова состояла в преступной группе, которая за деньги добивалась признания призывников ограниченно годными после медкомиссии, что давало им право не служить в армии. Основания на это встречались на это как законные, так и незаконные.

Леонова признала свою свою вину, и Октябрьский районный суд назначил ей наказание в виде 7 лет тюрьмы условно. Испытательный срок составит 5 лет.

Ранее GazetaSPb сообщила, что призывника из Гатчины могут посадить.

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