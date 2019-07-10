Призывника из Гатчины могут посадить

Молодой человек из Гатчинского района избегал армейской службы четыре года, теперь ему грозит уголовная ответственность.

10 июля в пресс-службе надзорного ведомства сообщили, что призывник встал на учет в военкомате в 2012 году, а в 2014 прошел медицинскую и воинские комиссии. Врачи признали его годным к службе, ему была установлена категория А-3. Обладатели данной категории могут служить в частях МВД, карауле, химических войсках, управлять БТРами и БМП, дежурить на пусковых установках ракетных войск и зенитках.

Прокуратура информирует, что повестка была вручена юноше в 2015 году. Также он был предупрежден об ответственности, если он не явится в установленный срок в военный комиссариат. В назначенную дату призывник в военкомате не появился, и о причинах неявки не уведомил. Права на отсрочку у него также не имеется.

Прокуратура направила материалы в СК. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы».

Максимальным наказанием за уклонение от службы — 2 года заключения.

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