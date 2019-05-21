Тушенка покинула рацион солдат российской армии

Дневной рацион составляет 4200 калорий. Фото: Baltphoto, Валентин Егоршин.
Дневной рацион составляет 4200 калорий. Фото: Baltphoto, Валентин Егоршин.

В Минбороны заявили, что еда не должна приедаться солдатам.

Сотрудник Минобороны Дмитрий Булгаков сообщил “Аргументам и фактам” о питании в российской армии 21 мая.

Тушенка и “мясорастительные консервы” покинули рацион, заявил Булгаков. На смену сухим пайкам пришли индивидуальные рационы, но сейчас их есть семь видов — на каждый день недели.

Булгаков заявил, что любой продукт приедается через несколько дней — он, к примеру, любит гречку, но не хочет есть ее 3 дня подряд.

Питание меняется в зависимости от рода войск и нагрузок, но рацион составляет 4200 калорий в день. 4200 калорий — стандартный рацион для мужчин с высокими физическими нагрузками. В утренней каше с кофе, к примеру, может быть около 325 калорий, а в порции курицы с рисом — примерно 400.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что домашняя еда опасна для кошек.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
армия еда минобороны рацион солдаты
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